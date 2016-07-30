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' أيمن يونس ينوي الاعتذار عن عدم العمل في الزمالك '

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' أيمن يونس ينوي الاعتذار عن عدم العمل في الزمالك ' ' أيمن يونس ينوي الاعتذار عن عدم العمل في الزمالك '

أكد مصدر مقرب من أيمن يونس نجم الزمالك السابق نيته في الاعتذار الرسمي عن عدم العمل كمدير كرة للنادي الأبيض.

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة قد رشح أيمن يونس للعمل كمدير كرة، بينما انخفضت أسهم أحمد عبد الله لشغل هذا المنصب.

وقال مصدر مقرب من الفيلسوف لـFilGoal.com: "أجرى أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك اتصالا هاتفيا بأيمن يونس لإقناعه بقبول منصب مدير الكرة".

وأضاف "لكن أيمن يونس ينوي الاعتذار بنسبة 99% عن شغل هذا المنصب، وسيؤكد لإدارة الزمالك أن إسماعيل يوسف هو الأجدر بهذا الموقع".

وتابع "يونس يرتبط ببعض الأعمال الخاصة في هذه المرحلة مما يعيق إمكانية قبوله المهمة".

ورحل محمد حلمي وجمال عبد الحميد وعبد الحليم علي عن الجهاز الفني للزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي في الثالث من أغسطس المقبل.

وقام الزمالك بتعيين مؤمن سليمان وعلاء عبد الغني.

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