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الإسماعيلي يستعجل بطاقة لاعبه الجديد من الاتحاد الكويتي

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الإسماعيلي يستعجل بطاقة لاعبه الجديد من الاتحاد الكويتي الإسماعيلي يستعجل بطاقة لاعبه الجديد من الاتحاد الكويتي

أرسل نادي الإسماعيلي خطابا رسميا إلى نادي خيطان الكويتي يطلب فيه البطاقة الدولية للاعب الجديد عمرو عبد الفتاح "عموري".

ويرغب الإسماعيلي في قيد صفقته الجديدة في قائمة الفريق للموسم الجديد، ولكنه بحاجة لبطاقته الدولية.

وكان الإسماعيلي قد أتم تعاقده مع عموري لمدة 4 مواسم مقبلة قادما من نادي خيطان الكويتي.

من جانبه كان نادي خيطان قد رفض طلب الإسماعيلي من قبل مؤكدا أن اللاعب مقيد مرتبط بعقد لموسمين معهم، إلا أن الإسماعيلي رد عليهم بأن الدوري الكويتي دوري هواة وليس محترفين، ولذلك يحق للنادي الأصفر ضم اللاعب.

ومن المنتظر أن يرفض نادي خيطان منح الإسماعيلي بطاقة اللاعب الدولية، ولذلك سيتقدم الإسماعيلي بطلب للاتحاد الدولي لكرة القدم عبر الاتحاد المصري لاستخراج بطاقة مؤقتة لقيد اللاعب لحين انتهاء أزمته.

يذكر أن الاتحاد الكويتي موقوف من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم وليس معترفا به منذ سنوات بسبب تدخل حكومي في نشاطهم، ما قد يسهل موقف الإسماعيلي لقيد اللاعب.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الزمالك يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات نصف نهائي بطولة كأس .

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