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يونس يكشف لـ في الجول سبب الاعتذار عن عدم تولي منصب مدير الكرة في الزمالك

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يونس يكشف لـ في الجول سبب الاعتذار عن عدم تولي منصب مدير الكرة في الزمالك يونس يكشف لـ في الجول سبب الاعتذار عن عدم تولي منصب مدير الكرة في الزمالك

لماذا اعتذر عن عدم تولي منصب مدير الكرة في نادي الزمالك؟ سؤال يُجيب عنه أيمن يونس لـFilGoal.com.

الزمالك أعلن رسميا قبول استقالة محمد حلمي المدير الفني للفريق عقب الخسارة أمام صن داونز.

قبل أن يوضح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تشكيل الجهاز الفني الجديد في انتظار المدرب الأجنبي. (طالع التفاصيل)

ورشح مرتضى منصور، أيمن يونس لشغل منصب مدير الكرة في الجهاز. فما هو رد نجم الزمالك الأسبق؟ يُجيب لـFilGoal.com قائلا: "نعم مرتضى منصور تحدث معي لشغل منصب مدير الكرة ولكني اعتذرت له".

وأوضح "في الوقت الحالي مرتبط ببعض الأعمال الخاصة ولذلك سيكون من الصعب للغاية أن أشغل هذا المنصب. للأسف وقتي لا يسمح بذلك".

وعلى الجانب ذاته علم FilGoal.com بسفر إسماعيل يوسف إلى الساحل الشمالي لعقد جلسة مع مرتضى منصور بخصوص منصب مدير الكرة.

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