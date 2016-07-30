جهاز حماية المستهلك: لجنة الرصد تتابع عمليات بيع السيارة نانو المصرية

أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه كلف لجنة الرصد فى الجهاز بالمتابعة السريعة والبحث فى ما تتناقله مواقع التواصل الاجتماعى، حول حدوث عمليات نصب على المواطنين من شركة مقرها يقع فى شارع عرفات فى منطقة حدائق القبة، حيث تقوم ببيع سيارات نانو للمواطنين.

وأضاف يعقوب فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن الجهاز سيرد على ما يتردد، وسيتم اتخاذ اللازم تجاه هذه الشركة فى حال ثبوت حدوث عمليات النصب على المواطنين، وسيتم الإعلان عن نتائج البحث لللرأى العام.

جدير بالذكر، أن مواقع التواصل الاجتماعى نشرت أخبارا عن وجود شركة بشارع عرفات فى منطقة حدائق القبة، تقوم ببيع سيارة نانو المصرية بـ 25000 بالتقسيط ودفع 5000 جنيه وقسط شهرى 350جنيها، وتبين عدم وجود هوية للشركة.

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