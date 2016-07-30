سفير الرباط بالقاهرة خلال حفل جلوس الملك: "تحيا مصر..تحيا المملكة"

نظمت سفارة مملكة المغرب فى القاهرة حفل استقبال، مساء اليوم السبت، بأحد فنادق القاهرة احتفالاً بالذكرى السابعة عشر لجلوس الملك محمد السادس على العرش.

وأعرب السفير محمد سعد العلمى سفير المملكة المغربية لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العرب المنتهية ولايته، عن اعتزاز المملكة بعمق وقوة روابط المحبة الخالصة التى تربط بين الشعبين المصرى والمغربى عبر السنين.

وأضاف السفير فى كلمته خلال الحفل، أن تلك المحبة ستظل تشكل القاعدة الراسخة لمواصلة العمل سوياً من أجل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى علاقات استراتيجية تكاملية تعود بالنفع العميم على الشعبين الشقيقين وتسهم فى ترسيخ التضامن والتكامل بين شعوب الأمتين العربية والإسلامية.

وأوضح السفير المغربى أن هذه المناسبة "عيد العرش المجيد" تعد لدى مجموع الأمة المغربية أعز الأعياد وأغلاها لما تمثله من تلاحم تاريخى وثيق بين العرش والشعب، مؤكداً أن المغرب استمد من تلك العلاقة الراسخة التى ربطت العرش بالشعب أقوى مصادر مناعته وصموده عبر مختلف مراحل تاريخه الحافل.

وأشار السفير إلى محطتين مضيئتين برز خلالهما هذا التلاحم الميتن، حيث انطلقت عام 1953 الشرارة الأولى لثورة الملك والشعب، حين هبت الجماهير المغربية إلى الكفاح المسلح ضد الاستعمار مباشرة بعد أن تطاول المستعمر الغاشم على رمز السيادة الوطنية الملك المجاهد محمد الخامس، حيث أقدم المحتل على خلعه عن العرش ونفيه بعيداً عن بلاده، وهى الثورة التى لم تخمد إلا بعد أن عاد الملك الشرعى مظفراً إلى عرشه ووطنه، ليعلن عن بزوغ عهد الحرية والاستقلال.

وتابع "أما المحطة الثانية فتجلى ذلك الالتحام القوى الذى تحقق بين الملك والشعب فى معارك استكمال الوحدة الترابية للبلاد وتحرير باقى مناطقها المغتصبة، والتى كان من علاماتها البارزة الإعلان التاريخى للملك الحسن الثانى عن تنظيم المسيرة الخضراء عام 1975، وهي المسيرة الشعبية السلمية التى فرضت على سلطات الاحتلال الرضوخ للتفاوض مع المغرب، والتسليم بحقوقه المشروعة فى استكمال وحدته الترابية وباسترجاع الأقاليم الجنوبية من الصحراء المغربية.

واشتعل حماس حضور حفل العيد الوطني المغربي حينما هتف سفير المغرب قائلًا: "تحيا مصر.. يحيا المغرب"، حيث كانت تلك هى الكلمات اختتم بها السفير كلمته فى الحفل.

حضر الحفل عدد كبير من الدبلوماسيين، من بينهم السفير حسام زكى مدير مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسفير طارق عادل مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، والسفير أحمد قطان سفير خادم الحرمين الشريفين فى مصر ومندوب المملكة الدائم بجامعة الدول العربية، والسفير بركات الفرا سفير فلسطين السابق لدى القاهرة، والسفير جمال الشوبكى سفير فلسطين فى القاهرة، وعبد اللطيف بوعشرين الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، والسفير محمد العرابى عضو مجلس النواب، والمستشار خليفة الطنيجى نائب السفير الأماراتى، والمستشار ياسر العبد الله الدبلوماسى بالسفارة القطرية، وسفير عمان بالقاهرة علي العيسائى، والسفير حلمى فوزى سفير أندونيسيا بالقاهرة، وسفير باكستان مشتاق على شاه، وعدد من الفنانين مثل سامح الصريطى وسامى المغاورى.

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