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العثور على مقر لصناعة المتفجرات تابع لداعش بمدينة سرت الليبية

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العثور على مقر لصناعة المتفجرات تابع لداعش بمدينة سرت الليبية العثور على مقر لصناعة المتفجرات تابع لداعش بمدينة سرت الليبية
أعلنت عملية "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبي،عثور قواتها على مركز آخر، لصناعة المتفجرات تابع لتنظيم داعش، فى منطقة السواوة بمدينة سرت.

وكان مصدر عسكرى بالكتيبة 166 التابعة لـ "البنيان"، المرابطة بمحور السواوة ومحيط ميناء سرت البحري، قد أعلن الخميس الماضي، عثور دورية الهندسة العسكرية بأحد مساكن مزارع منطقة السواوة على مصنع لتجهيز وتفخيخ السيارات تابع لتنظيم "داعش".

وذكرت عملية "البنيان المرصوص"، فى بيان مقتضب لها على صفحتها الرسمية اليوم، أن التنظيم كان يستخدم ذلك المقر كمعمل لصناعة وتجهيز المفخخات والألغام.

وكانت قوات "البنيان المرصوص" أعلنت أوائل يونيو الماضى سيطرتها على منطقتى السواوة وميناء سرت البحرى "بشكل كامل" بعد اشتباكات عنيفة مع التنظيم.
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