الرئيس الفلسطينى يبحث مع وزير الخارجية الأمريكى إنهاء الصراع الإسرائيلى

التقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم السبت، بالعاصمة الفرنسية باريس، وزير الخارجية الأميركى جون كيرى لبحث إنهاء الصراع الإسرائيلى الفلسطينى على أساس حل دولتين.

وأكد مصدر مطلع اهتمام وزير الخارجية الأمريكى بالتوصل إلى تسوية لإنهاء الصراع القائم منذ عقود.. مشيرًا إلى زيارته المتكررة مؤخرًا فى الشرق الأوسط للاجتماع مع زعماء الدول المعنية والدول المجاورة.

وأضاف أن كيرى لن يقترح جدولا زمنيا ثابتا لسير المحادثات فى الوقت الراهن ولكنه يأمل فى تهيئة الظروف الملائمة لإيجاد تسوية.

وحضر اللقاء إلى جانب الرئيس، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، والناطق الرسمى باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدى الخالدي، وسفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي.

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