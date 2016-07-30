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الدول الراعية لمفاوضات اليمن: نثنى على وفد الحكومة وندعوه لمواصلة الحوار

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الدول الراعية لمفاوضات اليمن: نثنى على وفد الحكومة وندعوه لمواصلة الحوار الدول الراعية لمفاوضات اليمن: نثنى على وفد الحكومة وندعوه لمواصلة الحوار
أفادت قناة العربية، فى خبر عاجل لها، أن الدول الراعية لمفاوضات اليمن أعربت عن قلقها من تشكيل الميليشيات الحوثية مجلساً سياسياً، مؤكدة على أن الاتفاق الأخير بين المتمردين يتناقض مع نية تحقيق السلام.

فيما أثنت الدول الراعية للحوار، على وفد اليمنية وتدعوه لمواصلة الحوار.

مجلس التعاون الخليجى يعرب عن قلقه لإنشاء الحوثيين مجلس سياسى فى اليمن

اخبار اليمن .. الحكومة اليمنية تنسحب من محادثات الكويت مع المتمردين
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