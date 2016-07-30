نشوب حريق بعقار سكنى من 3 طوابق فى فرشوط بقنا

تكثف قوات الحماية المدنية بمدينة فرشوط جهودها للسيطرة على حريق نشب منذ قليل، بعقار سكنى بفرشوط شمال محافظة قنا، مكون من 3 طوابق.

وأفاد مصدر أمنى أن حريقا نشب منذ قليل فى عقار مكون من 3 طوابق ملك عماد سمور زكى ونشأت رومانى زكى، وانتقلت قوات الحماية المدنية وتكثف جهودها لإخماد الحريق، قبل أن يمتد للعقارات والمحال التجارية المجاورة.

فيما انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة فرشوط برئاسة النقيب هيثم طلال، رئيس مباحث المركز، للوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب الحريق ووجود مصابين من عدمه.

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