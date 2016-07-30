5 مواد غذائية تجنبها من أجل حياة صحية خالية من الأمراض

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" ، يحذر الخبراء من بعض المواد الغذائية التى يجب تجنبها من أجل العيش حياة صحية خالية من الأمراض، وتشمل هذه المواد الآتى :
1. المحليات الاصطناعية، لأنها تحتوى على تركيبة من المواد التى تضر بالجسم، وتؤدى إلى اكتساب الكثير من الوزن .
2.حبوب الإفطار: ليست صحية، لأنها تحتوى على كميات عالية من السكر والصوديوم والمواد الحافظة، وبعد تناولك لهذه الحبوب فينتج عنها ارتفاع كبير فى مستوى السكر.
3.السمك: من الأطعمة الجيدة جدا للصحة، لكن يجب الحذر عند شراء الأسماك باختيار الأسماك البرية، لأنها أفضل من المستزرعة التى تحتوى على مستويات عالية من الزئبق والملوثات والمواد المسرطنة والمبيدات الحشرية .
4. زبده الفول السودانى: لأنها تحتوى على جرعات كبيرة من السكر، ومن الأفضل تناول المكسرات النيئة بدلا من المملحة، لاحتوائها على الصوديوم بكميات عالية .
5. الطماطم المعلبة: لأنها تحتوى على مستويات عالية من السكر والملح، كما أن العلب تحتوى على القصدير ويحتوى على بعض المواد الكيميائية التى تضر الجسم، مما تسبب أمراضا مرتبطة بالقلب والجهاز التناسلى .