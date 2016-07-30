5 مواد غذائية تجنبها من أجل حياة صحية خالية من الأمراض

نظرا لتعدد الكثير من المهام والمشغوليات فى الوقت الحالى، يلجأ الكثير من الأشخاص إلى استخدام بعض المواد الغذائية التى يتم تصنيعها مثل الحلوى والحبوب والطماطم المصنعة، مما لها أثر ضار على الصحة .

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" ، يحذر الخبراء من بعض المواد الغذائية التى يجب تجنبها من أجل العيش حياة صحية خالية من الأمراض، وتشمل هذه المواد الآتى :

1. المحليات الاصطناعية، لأنها تحتوى على تركيبة من المواد التى تضر بالجسم، وتؤدى إلى اكتساب الكثير من الوزن .

2.حبوب الإفطار: ليست صحية، لأنها تحتوى على كميات عالية من السكر والصوديوم والمواد الحافظة، وبعد تناولك لهذه الحبوب فينتج عنها ارتفاع كبير فى مستوى السكر.

3.السمك: من الأطعمة الجيدة جدا للصحة، لكن يجب الحذر عند شراء الأسماك باختيار الأسماك البرية، لأنها أفضل من المستزرعة التى تحتوى على مستويات عالية من الزئبق والملوثات والمواد المسرطنة والمبيدات الحشرية .

4. زبده الفول السودانى: لأنها تحتوى على جرعات كبيرة من السكر، ومن الأفضل تناول المكسرات النيئة بدلا من المملحة، لاحتوائها على الصوديوم بكميات عالية .

5. الطماطم المعلبة: لأنها تحتوى على مستويات عالية من السكر والملح، كما أن العلب تحتوى على القصدير ويحتوى على بعض المواد الكيميائية التى تضر الجسم، مما تسبب أمراضا مرتبطة بالقلب والجهاز التناسلى .