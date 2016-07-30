أعداد غفيرة فاقت المتوقع في حفل كاظم الساهر في قرطاج

أحيا الفنّان العراقي كاظم الساهر سهرة فنية ناجحة جداً الليلة الماضية فقد غصّت مدارج المسرح بآلاف المتفرجين وكان الاقبال كبيراً وعجز الكثيرون عن إيجاد مكان للجلوس على المدارج واضطرّ عدد كبير من الجمهور لمتابعة السهرة وقوفاً .

وامتدّ حفل كاظم حوالي الساعتين و الربع وهي أطول حفلة إلى حدّ الآن في مهرجان قرطاج منذ بدايته وهي الحفلة الوحيدة التي نفذت تذاكرها قبل أيّام من موعدها وهو ما يؤكّد الشعبيّة الكبيرة للفنّان العراقي الذّي تعود آخر حفلة له في قرطاج الى ثلاثة أعوام.

و كعادته لم يضبط القيصر برنامج محدّداً لحفلته بل ترك الخيار للجمهور مستجيباً لاقتراحاته وقد راوح بين اغانية القديمة المعروفة الناجحة وأغانيه الجديدة ومن بينها اغنية: "لجسمك عطر" و التي تفاجأ بأنّ الجمهور التونسي يحفظها فخاطبه قائلا: "فتنتوني". وكعادته فقد اطرب كاظم جمهوره بالاغاني ذات اللون العراقي وهي الاغاني المحبوبة اكثر لدى الجمهور التونسي، كما غنى طبعاً بعض القصائد للشاعر الكبير الراحل نزار قباني.

وكعادة كل سهرات القيصر بتونس كان تفاعل الجمهور مع أغانيه على اختلاف أنواعها كبيرا وردد معه الكثير من مقاطع اغانيه الشجية العذبة..

وكانت مفاجأة السهرة التي أسعدت الجمهور، صعود الطفلة التونسية نور قمر والتي شاركت في "ذا فويس كيذز" و التي كانت ضمن فريق السّاهر و غنت نور معه في قرطاج البارحة :"مالي خلق'' وهي الأغنية التي كتبها و لحنها كاظم و غناها مع كامل فريقه من مشتركي "ذا فويس كيذز".

و رغم النجاح الجماهيري و الفنّي الكبير لحفلة كاظم فانّ السهرة عرفت سوء تنظيم و فوضى بسبب تجاوز طاقة الاستيعاب العاديّة للمسرح .