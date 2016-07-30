بيل كوسبي يتنازل عن دعوى ضد امرأة اتهمته بالاعتداء الجنسي

تنازل الممثل الكوميدي الأمريكي بيل كوسبي Bill Cosby عن دعوى كان قد أقامها ضد واحدة من مجموعة نساء اتهمنه بالاعتداء الجنسي عليه، وقال فيها انه تم انتهاك شروط تسوية سرية في دعوى قانونية أخرى.

ويأتي ذلك بعد عشرة أيام من حكم القاضي إدواردو روبيرنو بأن كوسبي ليس بإمكانه أن يقاضي أندريا كونستاند أو والدتها أو محامييها الاثنين لحديثهم مع محققين بشأن اتهاماتها.

وأقام كوسبي الدعوى في فبراير متهماً أسرة كونستاند والمحاميين وشركة أمريكان ميديا التي تنشر صحيفة ناشيونال إنكوايرر بانتهاك شروط اتفاق تسوية سرية عام 2006.

ولم يسقط روبرينو اتهامات كوسبي الأخرى التي تتضمن أن كونستاند، وهي مدربة كرة سلة سابقة في جامعة تيمبل، انتهكت سرية الاتفاق من خلال تدوينات كتبتها على موقع تويتر بشأن القضية وفي تعليقات على موقع صحيفة تورونتو صن.

ووفقاً لوثائق المحكمة فقد أسقطت هذه الاتهامات المتبقية في إخطار صدر في محكمة دائرة بنسلفانيا الشرقية.

يشار الى ان كوسبي البالغ من العمر 78 عاماً يواجه اتهامات بالاعتداء الجنسي على أكثر من 50 امرأة، ونفى كوسبي أن يكون مارس الجنس مع أي منهن دون رضاها.

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