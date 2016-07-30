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طلاب الثانوية العامة يحتجون على إغلاق مراكز الدروس الخصوصية ببورسعيد

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طلاب الثانوية العامة يحتجون على إغلاق مراكز الدروس الخصوصية ببورسعيد طلاب الثانوية العامة يحتجون على إغلاق مراكز الدروس الخصوصية ببورسعيد
نظم العشرات من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، وقفة احتجاجية أمام ميدان الشهداء بشارع 23 يوليو، اعتراضًا على قرار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الذى يقضى بغلق مراكز الدروس الخصوصية.

وأكدت أحد الأمهات لـ"اليوم السابع"، أن قرار المحافظ جاء بدون دراسة، وأنهم يناشدونه إعادة النظر فى إلغاء القرار، لما له من أهمية قصوى فى حياة أبنائهم، حيث إن المجموعات المدرسة التى اقترحها المحافظ وتنظمها المدراس الحكومية، بواقع 60 جنيهًا شهريًا، لا تغنى ولا تسمن من جوع، أما المجموعات الدراسية بالمراكز الخاصة، تعود بالنفع على أبنائهم الطلاب لما تتميز به من الهدوء والأمان والمعلومة.

وناشدت الأمهات المحافظ بفرض رقابة صارمة على المراكز، من خلال تحديد سعر موحد لكل مادة، لمواجهة جشع بعض المدرسين، وفى حالة عدم الامتثال بالالتزام بتوحيد سعر المادة، يتم اتخاذ الاجراءات القانونية حياله، وغلق المراكز.

وهتف الطلاب ضد قرار غلق مراكز الدروس الخصوصية مرددين "إحنا طلبة مش عبيد.. الغى قرارك يا محافظ بورسعيد".

- فى رسائل لـ"صحافة المواطن" طلاب من بورسعيد يؤكدون رفضهم لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية لعدم وجود البديل
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