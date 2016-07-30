ننشر حركة تنقلات ضباط الشرطة بمديرية أمن دمياط

الضباط الذين تم نقلهم من المديريات والمصالح والإدارات إلى مديرية أمن دمياط

الضباط الذين شملتهم حركة التنقلات إلى خارج مديرية أمن دمياط

اعتمد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية حركة تنقلات الشرطة بمحافظة دمياط، والتى تضمنت نقل مدير الأمن اللواء فيصل دويدار مديراً لأمن المنيا، واللواء مصطفى مقبل من نائب مدير أمن دمياط لمدير أمن سوهاج، ونقل اللواء نادر جنيدى من مدير أمن الإسكندرية ليكون مديراً لأمن دمياط، واللواء علاء حبلص من مساعد مدير أمن الجيزة نائباً لمدير أمن دمياط، واللواء عصام صالح من الإدارة العامة لشرطة للنقل والمواصلات لمساعداً لمدير أمن دمياط، واللواء فتحى قنديل من قطاع مصلحة الأحوال المدنية لمساعداً لمدير أمن دمياط، واللواء محمد نصير من إدارة متابعة المعايير والجود بمديرية أمن الدقهلية إلى إدارة متابعة المعايير والجود بمديرية أمن دمياط، وترقية العميد السيد العشماوى إلى رتبة لواء وتجديد الثقة فيه مديراً لإدارة البحث الجنائى، وترقية العميد هشام الحفناوى رئيس قسم تصاريح العمل إلى رتبة لواء بمديرية أمن دمياط.>العميد حسن محروس من الإدارة العامة للأندية وفنادق الشرطة، والعميد حسام الدين العزازى من شرطة السياحة والآثار، والمقدم محمد خيرى من مصلحة أمن الموانئ، والمقدم عمرو عبد المجيد من مديرية أمن الدقهلية، والرائد على عامر من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء ( مباحث )، والرائد أحمد حسنى من مصلحة الجوازات والهجرة (مباحث)، والرائد أحمد بيومى من مديرية أمن الشرقية، والرائد محمد سمير كامل من مصلحة أمن الموانئ ( مباحث )، والنقيب إمام النافورى من مديرية أمن الإسكندرية، والنقيب مصطفى فاروق من مديرية أمن جنوب سيناء، والنقيب محمد علام من مديرية أمن شمال سيناء (مباحث)، والملازم أول مصطفى كمال من مصلحة أمن الموانئ، والملازم أول السيد سليم من مديرية أمن الدقهلية، والملازم أول جمال مشعل من مصلحة أمن الموانئ، والملازم أول محمد عبد القادر من مديرية أمن بورسعيد، والنقيب أحمد عبد الباقى من قطاع مصلحة السجون ( مباحث )، والنقيب خالد الجمال من قطاع مصلحة السجون ( مباحث )، والنقيب عمرو سلام من قطاع مصلحة السجون، بالإضافة إلى نقل العقيد خالد عمارة من مديرية أمن القاهرة مديراً لإدارة مرور دمياط، والعقيد محمود فهمى من قطاع الأمن المركزى مديراً لإدارة قوات أمن دمياط.>العميد أشرف طه لقطاع الأفراد، والعقيد ياسر غانم لرئيس فرع بحث بمديرية أمن الدقهلية، والعقيد مصطفى علام للإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، والعقيد محمد عبد الحميد لمديرية أمن الدقهلية (مباحث)، والمقدم محمد منير لرئيس قسم الإطفاء بمديرية أمن الفيوم، والمقدم أكمل رمضان لمديرية أمن سوهاج، والمقدم محمد الأدوش لمديرية أمن شمال سيناء، والمقدم إسلام كمال لمديرية أمن شمال سيناء، والمقدم تامر الحفناوى لمديرية أمن قنا ( مباحث )، والمقدم محمد ربيع لمديرية أمن مطروح، والمقدم تامر أبو يوسف لمديرية أمن بنى سويف ( مباحث )، والمقدم عصام العدوى لمديرية أمن الأقصر، والرائد أمير البطراوى للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والنقيب رامى علام لمديرية أمن سوهاج، والنقيب أحمد جبر لمديرية أمن قنا، والنقيب محمد رمزى لمديرية أمن المنيا، والنقيب هشام نعينع لمديرية أمن مطروح، والنقيب معتز بالله السيد مديرية أمن المنيا، والنقيب إسلام ياقوت لمديرية أمن أسيوط، والنقيب ربيع صابر لمديرية أمن المنيا ( مباحث )، والنقيب رفعت حافظ لمديرية أمن القليوبية، والنقيب أحمد نجاح لمديرية أمن كفر الشيخ، والنقيب أيمن الشر بينى للإدارة العامة للشئون الإدارية، والنقيب عبد الله يوسف لمصلحة أمن الموانئ، والنقيب كريم الشهاوى لقطاع مصلحة السجون ( مباحث )، والملازم أول محمد إسماعيل لمديرية أمن سوهاج، والملازم أول حازم الشافعى لمديرية أمن الدقهلية، والملازم أول محمد يحي لمديرية أمن المنيا، والملازم أول مختار المحمدى لمديرية أمن الدقهلية، والملازم أول محمد حسين لمديرية أمن الدقهلية.

وسيتم اعلان الحركة الداخلية للضباط العاملين بمديرية أمن دمياط عقب إعلان نتيجة التظلمات

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