هل تحقق اليسا حلم أمير الغناء العربي هاني شاكر؟

خاض أمير الغناء العربي ونقيب الموسيقيين المصريين هاني شاكر تجربة الحوار المباشر مع جمهوره عبر موقع التغريدات تويتر، وكان لافتاً أن صفحة فانز النجمة اللبنانية اليسا عبر إنستقرام قامت باعادة مشاركة تغريدة مصورة له بالفيديو قال فيها أنه لو اراد اختيار نجمة من لبنان لتقديم ديو معها فستكون اليسا بلا شك، ولم يطرح أسماء بديلة لها .. وعلقت عليه قائلة: الفنان هاني شاكر يحب أن يغني ديو من لبنان مع إليسا!".

شاكر تلقي سؤالاً ضمن هاشتاق #AskHanyShaker من معجبة تدعي دينا حول من سيختارها لعمل دويتو، ورد بوضوح أنه سيختار من مصر النجمة آمال ماهر، ولو من لبنان سيكون من الجميل جداً عمل ديو مع اليسا، كما تمني أن تكون الكلمات والألحان لمروان خوري مشيراً الى أنه مهتم منذ فترة طويلة بالتعاون مع الأخير وأنه لا يمانع أن تكون الأعنية باللهجة اللبنانية.

والطريف أن عدد كبير من متابعي صفحة فانز اليسا بموقع إنستقرام قاموا بتوجيه سؤال مباشر للنجمة اللبنانية حول هل ترضي بعمل ديو مع هاني شاكر، ولكنها تجاهلت الرد تماماً، ولم تقم بمشاركة الملف المصور عبر صفحتها الرسمية.

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