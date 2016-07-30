من هي الانثى الجميلة التي تغزلت بها اليسا؟

نشرت الفنانة اليسا صورة لكلبتها "ليدي" عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" وعلقت تحتها متغزلة بها " كلبتي الجميلة ليدي".

ولم يعرف ما إذا كانت اليسا قد اقتنت كلبة جديدة وأطلقت عليها اسم كلبتها القديمة "ليدي" التي ماتت قبل مدة، أم ان الصورة هي قديمة لكلبتها.

يشار الى أن اليسا دخلت نوبة من الحزن وشغلت الناس عند وفاة كلبتها "ليدي" التي قامت بنعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

من ناحية أخرى، تمضي اليسا قسطا من الراحة مع زميلتها، بانتظار احياء حفلها المقرر في 4 آب\أغسطس ضمن مهرجان "أعيد بيروت".