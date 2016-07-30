تخفيف حبس منسق 6 ابريل الى عامين بتهمة قلب نظام الحكم

قال انس سيد محامى المتهم عمرو على منسق حركة 6 ابريل أن محكمة مستأنف المرج خففت حكم حبس موكلى من ثلاث سنوات الى عامين بتهمة قلب نظام الحكم، وأضاف محامى عمرو على انه سيتقدم بطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

ووجهت النيابة للمتهم في القضية المقيدة برقم 4549 لـسنة 2015 إداري المرج، اتهامات بالتظاهر، وإثارة الشغب، ومقاومة السلطات، والإرهاب، وارتكاب جرائم الانضمام لحركة أُسست على خلاف أحكام القانون، وتدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستخدام القوة والإرهاب لقلب نظام الحكم فى البلاد، وحيازة وإحراز منشورات.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على منسق حركة شباب 6 أبريل عمرو على، بتاريخ 23 سبتمبر الماضى، عقب صدور قرار بضبطه وإحضاره من النيابة العامة على خلفية القضية، وقدمته لجهات التحقيقات التى قررت حبسه احتياطًا، وجددت له أمر الحبس 3 مرات متتالية.

ـ وقف دعوى إلغاء قرار حل حركة "6 إبريل" تعليقيا لحين الفصل بـ"الدستورية"

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