الحماية المدنية تسيطر على حريق مخزن أخشاب بمنطقة أبو رواش

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب فى مخزن أخشاب بالمنصورية التابعة لمنطقة أبو رواش، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق مخزن أخشاب بمنطقة أبو رواش، وأمر اللواء هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء بانتقال الرائد عطية نصر ضابط الحماية المدنية الفريق المرافق له، وبصحبتهم 3 سيارات إطفاء لمحاولة إخماد الحريق.

حاصر رجال الإطفاء النيران من جميع الاتجاهات، وتم منع امتداد الحريق لباقى أجزاء المخزن، وتم حصر الحريق فى مكان واحد، وتمت عملية إخماد الحريق.

ـ بالصور.. حريق بفندق ذهب ببلطيم كفر الشيخ والحماية المدنية تسيطر عليه

>