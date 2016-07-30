بالصور.. ضبط 10 أطنان ملابس أجنبية مهربة فى بورسعيد

تمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة تأمين محور قناة السويس بالاشتراك مع جمارك بورسعيد، من ضبط 4 سيارات محملة بـ10 أطنان ملابس أجنبية مهربة وغير خالصة الرسوم الجمركية.

تلقى اللواء محمد نادر فرحات مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس إخطارا من اللواء عبدالعزيز كمال مدير مباحث الإدارة، يفيد باعتزام 4 سيارات بتهريب كميات كبيرة من الملابس الأجنبية وغير خالصة الرسوم الجمركية.

على الفور تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة لضبط السيارات وتمكن العميد محمد الطحان مدير إدارة جمارك بورسعيد والعقيد حمدى صالح رئيس مباحث منطقة بورسعيد من ضبط السيارات الأربعة محملة بـ10 أطنان ملابس مهربة وغير خالصة الرسوم الجمركية ببورسعيد.

تم التحفظ على السيارات والمضبوطات وتم تحرير المحاضر اللازمة لهم وجارى العرض على النيابة العامة.



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1إحدى السيارات المضبوطة



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سيارة مضبوطة



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ضابط شرطة يتحفظ على إحدى السيارات المضبوطة



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سيارة مضبوطة أثناء التهريب



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البضائع المضبوطة



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الشرطة تتحفظ على سيارة

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