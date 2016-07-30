حبس مدير مركز شباب الحمراوى فى واقعة مصرع طالب ثانوى صعقًا بالكهرباء

قرر أحمد عمارة رئيس نيابة مركز كفر الشيخ والرياض، تحت إشراف المستشار محمد الزنفلى حبس "أ.ر.م" مدير مركز شباب الحمراوى 4 أيام، ووجه له تهمة الإهمال وعدم متابعة الأعمدة الكهربائية، ما تسبب فى مصرع محمد فهيم 18 سنة صعقاً بالكهرباء، عند ملامسته عامود الإنارة الخاص بالمعلب الخماسى.

كان اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ قد تلقى إخطاراً من اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، بمصرع محمد فهيم زكى الشامى 18 سنة طالب ثانوى صعقاً بالكهرباء، عندما وضع يده على عامود الإنارة الخاص بالملعب الخماسىى بقرية الحمراوى التابعة لمركز كفر الشيخ.

وقد نظم عدد من لاعبى مركز شباب الحمراوى وأهالى قرية الحمراوى وقفة احتجاجية بالمعلب الخماسى التابع لمركز شباب الحمراوى، اعتراضا على مصرع محمد فهيم زكى الشامى صعقا بالكهرباء، ورفع اللاعبون عددا من اللافتات المنددة بالإهمال، كتب عليها "أنقذونا من فساد المحليات.. الموت بالإيجار" "شهيد الإهمال محمد فهيم"، وعددا من اللافتات التى عبرت عن حزن أهالى القرية.

- بالصور.. وقفة لأهالى الحمراوى بكفر الشيخ بعد مصرع طالب صعقا بالكهرباء