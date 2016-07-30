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جامعة لندن: المصاب بضعف النظر أكثر عرضة للاكتئاب بنسبة 14%

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جامعة لندن: المصاب بضعف النظر أكثر عرضة للاكتئاب بنسبة 14% جامعة لندن: المصاب بضعف النظر أكثر عرضة للاكتئاب بنسبة 14%
كشفت دراسة علمية حديثة نشرت نتائجها مؤخراً عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" أن ضعف البصر المعتدل قد يؤدى إلى الاكتئاب والشعور بالوحدة وسوء الصحة العامة بنسبة 14%.

ووجد الباحثون من جامعة لندن خلال الدراسة التى أجريت على أكثر من 112 ألف من الرجال والنساء أن الذين يعانون من مشاكل خفيفة فى البصر، أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق والمشاكل الصحية الأخرى بمعدل أكثر من 14%.

وأوضح الباحثون أن ضعف الرؤية يمكن أن يؤثر على عادات الأكل لدى الناس، ويضعف مستويات النشاط، ويضر الحياة الاجتماعية، وقد يؤدى إلى وقوع فى المنزل.

وأشار الباحثون إلى أن ضعف الرؤية المعتل قد يؤدى إلى كوارث منها حوادث السيارات مع عدم الاستغناء عن النظارة الطبية.

وأضاف البروفيسور بطرس الراعى، عبر الدراسة التى نشرت فى مجلة “JAMA” لطب العيون، أنه ينبغى إدراج عمليات الليزك للعين ضمن العمليات التى يغطيها التأمين الصحى خاصة لكبار السن.

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