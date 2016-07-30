تفاصيل ضبط أصحاب شركات صرافة يحولون مدخرات العاملين بالخارج للمصرى

ألقت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، وتحويلها للعملة المصرية، بالسوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها لذويهم مقابل الاستفادة من فارق سعر العملة.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام كلٍ من "شريف ع.ح" مواليد 1956 رئيس مجلس إدارة شركة صرافة بالإسكندرية، سبق ضبطه واتهامه فى 13 قضية إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى، و"عادل .س" مواليد 1951 رئيس مجلس إدارة شركة صرافة بالإسكندرية، سبق ضبطه فى 4 قضايا إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى، و"أدهم .ص" مواليد 1992 صراف بشركة صرافة، و"أحمد .ن" مواليد 1986 صراف بشركة صرافة، بممارسة نشاطهم الإجرامى بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وقيامهم بتجميع مدخرات المصريين بإحدى الدول العربية من العملة الأجنبية، وذلك من خلال بعض الأشخاص المقيمين بالخارج وتغييرها للعملة المصرية خارج نطاق المنافذ الشرعية، ثم تسليمها لذويهم نقداً أو بموجب تحويلات بنكية على حسابات بعض أهليتهم بالبلاد مقابل الاستفادة من فارق سعر العملة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الرابع وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين.

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