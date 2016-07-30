فى تنسيق 2016.. ارتفاع الحد الأدنى لكليتى الطب والصيدلة وانخفاض الهندسة

كشفت التوقعات الخاصة بتنسيق العام الجديد 2016 أن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب مثل نسباً أعلى من العام الماضى بدرجة، ودرجة ونصف لطب الأسنان، ودرجتين ونصف للصيدلة، فى حين ستنخفض درجات القبول بكليات الهندسة عن العام الماضى درجتين ونصف.

وأوضح المجموع التكرارى إمكانية وجود أماكن شاغرة فى المرحلة الثانية لكليات الحاسبات والمعلومات ومعاهد الهندسة، كما وضح بشكل كبير أن الحد الأدنى للقبول بكلية الطب سيكون 404 درجات بنسبة 98.5%، والحد الأدنى للقبول بكليات طب الأسنان 403.5 درجة بنسبة 98.4%، وصيدلة 399.5 بنسبة 97.4%، وهندسة 383 درجة بنسبة 93.4%.

من جانبه أكد الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إلغاء كل الاستثناءات الخاصة بالتنسيق؛ التزاما بقرارات المجلس الأعلى للجامعات، قائلا: "طول من أنا موجود مفيش استثناءات والمنظومة تعمل بعدل"، مشيرا إلى أن التوقعات تؤكد انخفاض الحد الأدنى للقبول بكليات الصيدلة على مستوى الجمهورية.

كانت المرحلة الأولى من التنسيق، قد انطلقت يوم الخميس الماضى، وتستمر حتى الاثنين المقبل، بإجمالى 127413 طالباً وطالبة بحد أدنى 396 درجة فأكثر بنسبة 96.6% فأكثر بالنسبة للشعبة العلمية "علمى علوم"، ويبلغ عدد طلابها 26970.

وحدد مكتب التنسيق الحد الأدنى للشعبة الهندسية بـ380 درجة فأكثر بنسبة 92.7% فأكثر، بـ19927 طالباً، و328 درجة فأكثر للشعبة الأدبية أى بنسبة 80% فأكثر، ويبلغ عدد طلاب هذه الشعبة 80516.

ولى أمر لوزير التعليم العالى: عاوز جامعة قريبة من بيتى..والشيحى: ربنا يكرم

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