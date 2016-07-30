تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو ، قالوا إنه لحادث ذبح شاب على يد شقيقين بطعنه فى الرقبة وسط سوق لبيع المواشى بقنا لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة.

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا تلقى إخطارا يفيد طعن شخصين مجهولين، آخر يدعى هانى عبد الفتاح، 34 عاما، مزارع، فى الرقبة، لفظ على إثرها أنفاسه أثناء تواجده بسوق المواشى بقنا ولاذا بالفرار، وأفادت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة، "إبراهيم.أ.أ" 44 عاما، عامل، وشقيقة نصر 43 عاما، عامل، وذلك على خلفية خلافات قديمة على قطعة أرض.

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>بالفيديو.. ذبح شاب بقرية "فاو" بقنا فى وضح النهار من طرف youm7

ذبح مزارع على يد شقيقين بوسط السوق فى قنا

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