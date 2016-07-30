أخبار عاجلة

12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
الأهالي يودعون شهيدة الشرطة بـ"المرقسية" بالزغاريد -
الكريملين: لا معلومات لدينا عن عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا -
بالصور.. تشييع جنازة أمين الشرطة "أمنية" إلى مقابر العمود بالإسكندرية -
النيابة الإدارية: «يد العدوان الملحدة وراء تفجيري طنطا والإسكندرية» -
المالية تعلن نتائج طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

استجواب داعية حول مقتل عارضة الأزياء الباكستانية قنديل بالوش

Google+ Print
استجواب داعية حول مقتل عارضة الأزياء الباكستانية قنديل بالوش استجواب داعية حول مقتل عارضة الأزياء الباكستانية قنديل بالوش

صورة أرشيفية

أعلنت الشرطة الباكستانية عن استجوابها لداعية ولقريب لعارضة الأزياء ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي قنديل بالوش التي قتلت انتقاما “لشرف العائلة” بعدما نشرت صورا على فيسبوك اعتبرها شقيقها “فاضحة”.

وقال عطية جفري، محقق الشرطة في مدينة ملتان الواقعة وسط باكستان، السبت، إن الداعية عبد القوي بعث إفادة مكتوبة إلى الشرطة ومن المقرر أن يمثل لمزيد من الاستجواب.

نشرت بالوش صورا التقطتها مع عبد القوي قبل أيام من العثور على جثتها في منزل أسرتها في وقت سابق من الشهر الحالي.
> وأقر شقيقها، وسيم عظيم، بقتلها.

وقال جفري إن الشرطة احتجزت أيضا ابن عم بالوش، وهو حق نواز، لاستجوابه حول دوره في القتل.

ويقتل قرابة ألف سيدة في باكستان سنويا لمخالفتهن العادات المحافظة فيما يتعلق بالحب والزواج والسلوك العام.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا