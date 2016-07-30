استجواب داعية حول مقتل عارضة الأزياء الباكستانية قنديل بالوش

أعلنت الشرطة الباكستانية عن استجوابها لداعية ولقريب لعارضة الأزياء ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي قنديل بالوش التي قتلت انتقاما “لشرف العائلة” بعدما نشرت صورا على فيسبوك اعتبرها شقيقها “فاضحة”.

وقال عطية جفري، محقق الشرطة في مدينة ملتان الواقعة وسط باكستان، السبت، إن الداعية عبد القوي بعث إفادة مكتوبة إلى الشرطة ومن المقرر أن يمثل لمزيد من الاستجواب.

نشرت بالوش صورا التقطتها مع عبد القوي قبل أيام من العثور على جثتها في منزل أسرتها في وقت سابق من الشهر الحالي.

> وأقر شقيقها، وسيم عظيم، بقتلها.

وقال جفري إن الشرطة احتجزت أيضا ابن عم بالوش، وهو حق نواز، لاستجوابه حول دوره في القتل.

ويقتل قرابة ألف سيدة في باكستان سنويا لمخالفتهن العادات المحافظة فيما يتعلق بالحب والزواج والسلوك العام.