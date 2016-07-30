بالصور.. خبير إيطالي يجري 17 عملية قسطرة قلب معقدة بمستشفى قنا الجامعي‎

استقبلت مستشفيات قنا الجامعية الدكتور الفريدو جالاسي، أستاذ أمراض القلب بجامعة كاتانيا الإيطالية، الذي قام بإجراء العديد من العمليات المعقدة في مجال القسطرة التداخلية للقلب، وذلك تحت رعاية الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور كرم مسلم، مدير عام المستشفيات الجامعية.

وأعرب الدكتور جالاسي خلال الحوار الذي أجراه مع قناة جامعة جنوب الوادي عن اعجابه لما شاهده بجامعة جنوب الوادي وبالإمكانيات والاستعدادات الموجودة بالمستشفيات الجامعية، حيث أكد أنها بالرغم من كونها الزيارة الأولى له لجامعة جنوب الوادي إلا أنها قد تركت لديه انطباع جيد، وأن المستشفيات الجامعية بقنا ينتظرها مستقبل كبير نظراً لما تتمتع به من معدات وأجهزة طبية وأطقم طبية جيدة التدريب والممارسة.

وأشار الدكتور الفريدو جالاسي إلى أن زيارته تأتي في إطار سعيه لتطوير عمليات قسطرة القلب التداخلية المعقدة ولنقل الخبرات إلى شباب الأطباء.

وأكد الدكتور حسام عيسى، مدرس أمراض القلب بطب قنا ومدير وحدة قسطرة القلب بالمستشفى الجامعي، أن الخبير الإيطالي أجرى بنجاح 17 عملية قسطرة تداخلية تباينت نسبة انسداد الشرايين بها حتى100%، مشيرًا إلى أنه تم اختيار الحالات الأكثر خطورة بعد مناظرتها.

وأشار الدكتور عيسى إلى أن الوقاية خير من العلاج ويجب تجنب التناول المفرط للسكريات والدهون والملاحظة الدائمة لنسبة السكر بالدم وضبطها والمتابعة المستمرة لضغط الدم لتجنب انسداد الشرايين وتصلبها.

كما أشاد العديد من المرضى والمرافقين لهم بالخدمات الطبية التي تقدمها مستشفيات قنا الجامعية، حيث أكدوا أنها وفرت عليهم رحلات السفر العلاجية الشاقة والمكلفة وأصبحت مقصد لأشهر وأكبر الأستاذة المصريين والأجانب في شتى التخصصات.