تسمم 13 شخصا إثرتناولهم وجبة فاسدة بأحد الأفراح بأسيوط

أصيب اليوم السبت 13 شخصًا بحالات تسمم شديدة وقئ، إثر تناولهم وجبة غذائية بأحد الأفراح بعزبة الجانين بمركز الغنايم التابع لمحافظة أسيوط، وتم حجزهم بالمستشفى لتلقى العلاج.

تلقت مديرية الصحة بأسيوط إخطارًا من مستشفى الغنايم المركزى يفيد وصول افراد اسرتين مصابين بحالات قئ شديدة بالكشف عليهم تبين انها حالات تسمم، حيث أصيب من الأسرتين 13 شخصًا.

وبسؤالهم أقروا أنهم تناولوا وجبة من الحلوى الفاسدة فى حفل زفاف إحدى العائلات بعزبة الجناين بشرق الغنايم .

تلقى المصابين العلاج حتى اتمام الشفاء وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة.