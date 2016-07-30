الإثنين.. لقاء نادر للفنانة فاتن حمامة على «ماسبيرو زمان»

تعرض قناة ماسبيرو زمان اللقاء النادر بين سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة والإعلامية الرائدة أماني ناشد في برنامج سهرة مع فنان فى الحادية عشر مساء الاثنين المقبل 1 أغسطس على شاشة ماسبيرو زمان.

وتكشف سيدة الشاشة العربية، خلال اللقاء، أسرار خاصة حول مسيرتها الفنية منذ اشتراكها فى عمر 6 سنوات بمسابقة الأطفال ، وشاهد صورها بالمسابقة المخرج محمد كريم واختارها للمشاركة وهيا طفلة فى فيلم “يوم سعيد” مع الفنان الكبير محمد عبد الوهاب ، وايضاً تتطلعها لمشاركة الممثليين المصريين بافلام عالمية والوصول بالافلام المصرية الى العالمية.

كما تكشف فاتن حمامة خلال اللقاء النجاح الكبير لفيلم دعاء الكروان داخل مصر وخارجها من خلال المشاركة فى المهرجانات، وايضاً فيلم ” صراع فى الوادى ” والذى حقق نجاح لدى عرضه فى مهرجان كان وقتها بحضور عمرالشريف.

وتجيب فاتن حمامة عن عمر الشريف وقصة الحب والزواج وكيف تعيش لفترات طويلة بعيدة عنه لسفره ومشاركته فى الافلام العالمية فى الخارج، وأيضا عن مشاركتها فى الفيلم العالمى ” كايرو ” حيث قامت بتمثيل دور صغير فى الفيلم وهي نجمة كبيرة وأسباب قبولها ومشاركتها.

وتكشف فاتن حمامة مفاجئة كبيرة حول فيلم بين الأطلال والذى حقق نجاح كبير انها لم تكن تحب دورها لانها لا تحب الدراما الحزينة وكانت تذهب الى بيتها حزينة.

كما تجيب سيدة الشاشة العربية عن سؤال حول عدم مشاركتها فى أى أعمال على خشبة المسرح.