صور..بتكلفة ٢٥٠ مليون جنيه..وزير الصحة يتفقد إنشاءات وتجهيزات مستشفى أرمنت

تفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان يرافقه الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر أعمال الانشاءات والتجهيزات بمستشفى ارمنت الجديدة.

وبحسب بيان للوزارة أوضح وزير الصحة والسكان أن مانشهده الآن من أعمال وتجهيزات قد تم خلال ال ٦ اشهر السابقة فقط، مشيدًا بدور المحافظ فى متابعة خطة التطوير والإنشاء.

وأشار عماد الدين إلى أن تكلفة الإنشاءات فقط بلغ ١٧٣ مليون جنيها، حيث من المقرر أن تبلغ التكلفة الإجمالية بالتجهيزات إلى ٢٥٠ مليون جنيه، حيث تتكون المستشفى من ٧ طوابق و١١٢ سرير و٢٤ سرير عناية مركزة و٧ أسرة للافاقة، و٢١سرير غسيل كلوي و١٢ حضانة، كما أنها تحتوي على ٤ غرف عمليات كبرى، كما يوجد بها ٣ أدوار لسكن الأطباء .

ووجه وزير الصحة والسكان بضرورة إنشاء وحدة لقسطرة القلب بالإضافة إلى وحدةCCU ، وأعلن عن إدراجها تبعا لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وأمر بحل جميع المشكلات المالية لسرعة الانتهاء من التجهيزات والتشغيل.

وأوضح أنه من المقرر بدء التشغيل خلال شهر ونصف فقط، حيث ستصبح مستشفى أرمنت الجديدة صرحًا طبيًا وتعليميًا لخدمة مرضى الاقصر خاصة والصعيد عامة.

وفى ذات السياق تفقد وزير الصحة والسكان أعمال الإنشاءات بمستشفى العديسات بحرى المركزى، حيث وجه بضرورة الانتهاء من الانشاءات خلال شهر مارس من العام القادم تزامنا مع بدء تشغيل مستشفى اسنا، مشيرًا إلى أن تكلفة الإنشاءات بلغت حتى الآن ٩٥ مليون جنيها.

وقرر وزير الصحة والسكان أن تكون المستشفى تابعة لهيئة التأمين الصحى، وذلك بناء على توصيات مواطنى مدينة العديسات.