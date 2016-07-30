"فلاينغ بوكس" منزل عائلي مصمّم من حاويات الشحن

شيّد المهندس الفرنسي جوزويه جيليه منزلاً من حاويات الشحن، بمبلغ 164.160 دولاراً أمريكياً، وأطلق عليه اسم "فلاينغ بوكس". ويقوم البناء على خمس حاويات شحن مربعة، بيد أن النظر إليه لا يجعلنا نشكّ للحظة في مكوّنات تصميمه!

وكان جيليه استغرق ثلاثة أشهر في البناء، وأعلاه على عقار واقع في قرية فرنسية، بالقرب من "رينيه".

إشارة إلى أنّ شركةً محليّةً تُدعى "بي 3 إيكو ديزاين" اشترت حاويات شحن من ميناء "لوهافر"، واستخدمتها في رحلة يتيمة لنقل المواد الغذائية من الصين إلى فرنسا. وقد تمّ عزل الأخيرة عن بعضها ومدّها بالأسلاك، من أجل تحويلها إلى أجزاء منفصلة كوحدات منزلية في مصنع في "رينيه". في هذا الإطار، يستغرق تصنيع الهيكل لهذا المنزل المكوّن من ثلاث طبقات شهرين قبل أن يتمّ نقله إلى الموقع، وهو مقاوم لعوامل الطقس. وعموماً، يحبّ الشباب هذا النمط من البناء في حين لا يتقبله بعض كبار السن، ولكن عند شرح حقيقة توفير المال قد يبدّل الأخيرون رأيهم!

وفي "فلاينغ بوكس"، تمّ استغلال نصف الطبقة الأرضية من البناء لركن السيارات، فيما تحوي المساحة الباقية المدخل، و"استوديو" خياطة ومنطقة لغسيل الملابس. وتقود سلالم إلى الطبقة الأولى التي تحضن غرفة معيشة رئيسة مفتوحة على منطقة الجلوس والطعام، فضلاً عن غرفتي نوم. وتنقسم الطبقة العلوية بين غرفة نوم رئيسة مع مرافق داخلية وشرفة واسعة على السطح يمكن الوصول إليها من غرفة النوم، محاطة بالأشجار وذات إطلالة على القرية والمناطق الريفية المحيطة بها.