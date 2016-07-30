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"ولد الشيخ" يسلم أطراف مشاورات اليمن ورقة عمل لتصور المرحلة المقبلة

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"ولد الشيخ" يسلم أطراف مشاورات اليمن ورقة عمل لتصور المرحلة المقبلة "ولد الشيخ" يسلم أطراف مشاورات اليمن ورقة عمل لتصور المرحلة المقبلة
عقد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ احمد اليوم السبت ، اجتماعا مع الوفد الرئاسى الرباعى لجماعة أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبى العام وذلك بعد ساعات من لقائه وفد اليمنية.

وناقش المبعوث الأممى خلال الاجتماع الذى يعقد فى إطار مشاورات السلام اليمنية التى تستضيفها دولة الكويت عددا من التصورات والرؤى لحل الأزمة اليمنية وسط توقعات بأن يستحوذ قرار أنصارالله وحزب المؤتمر الشعبى تشكيل مجلس سياسى لإدارة الحكم فى اليمن على نصيب كبير فى المباحثات.

وقال ولد الشيخ عقب اللقاءات انه سلم كلا الوفدين المتفاوضين ورقة عمل تحمل تصورا للمرحلة المقبلة من اجل التوصل إلى حل سياسى فى اليمن.

وأوضح أن مباحثاته مع الأطراف اليمنية تركزت على رؤيته للحل الشامل والكامل للازمة اليمنية واقتراحه تمديد مشاورات الكويت لفترة قصيرة.

فى مقابل ذلك قالت مصادر مطلعة إن الأطراف اليمنية ستعقد كلا على حدة اجتماعا مغلقا لبحث ورقة العمل التى قدمها المبعوث الاممى واتخاذ موقف رسمى بشأنها.

ومن المنتظر أن يلتقى المبعوث الأممى فى وقت لاحق رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح لاطلاعه على نتائج مباحثاته مع الأطراف اليمنية اليوم إلى جانب بحث اقتراح تمديد المشاورات.

وكانت دولة الكويت قد أمهلت الأطراف اليمنية 15 يوما لحسم مشاورات السلام اليمنية التى تستضيفها برعاية الأمم المتحدة منذ 21 أبريل الماضى ، مؤكدة أنها ستعتذر عن عدم مواصلة المشاورات إذا لم يتحقق ذلك خلال المهلة المحددة.
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مصر 365

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