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أهالى القنايات بالشرقية يلقون القبض على تاجر يبيع جلود الحمير النافقة

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أهالى القنايات بالشرقية يلقون القبض على تاجر يبيع جلود الحمير النافقة أهالى القنايات بالشرقية يلقون القبض على تاجر يبيع جلود الحمير النافقة
ألقى أهالى مدينة القنايات بالشرقية، القبض على شخص خلال تواجده فى عشة متطرفة بالمدينة يستخدمها لذبح الحمير بالمخالفة للقانون، حيث عثر بحوزته على 3 حيوانات وقاموا بتسليمه للشرطة.

وأكد مصدر أمنى، بقسم الشرطة، أن التاجر يقوم بجمع الحيوانات والحمير النافقة والمريضة ويقوم بسلخها وبيع جلودها، وتم تحرير محضر بالواقعة ضده.

ويشار إلى أنه تم ضبط عدد من المتهمين فى مراكز الإبراهيمية ومنيا القمح ومراكز الزقازيق فى وقت سابق يقيمون بذبح الحمير وبيع لحومها.

أهالى القنايات بالشرقية يلقون القبض على تاجر يبيع جلود الحمير النافقة (1)
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ضبط تاجر خلال ذبحه للحمير

أهالى القنايات بالشرقية يلقون القبض على تاجر يبيع جلود الحمير النافقة (2)
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تاجر يقوم بجمع الحمير النافقة لسلخها

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