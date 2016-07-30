البشير يهاجم المحكمة الدولية ويتوعد بمحاربة منظمات الارهاب

هاجم الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم السبت، المحكمة الجنائية الدولية من دون أن يذكر اسمها، متوعدًا بكسر كل ما وصفه ب”منظمات الاستعمار الجديد”، حسبما ذكرت “سكاي نيوز عربية”.

وقال البشير الذي كان يخاطب آلافًا من أنصاره لدى وصوله إلى مطار العاصمة الخرطوم قادما من إثيوبيا: ” من هنا من الخرطوم نرسل رسالة بأننا سنكسر كل منظمات الظلم ومؤسسات الاستعمار الجديد”، وفق وكالة “فران برس”.

وكان البشير في زيارة إلى العاصمة الإثيوبية إديس بابا، حيث جرى تكريمه هناك قبل “المنتدى الأفريقي للعزة والكرامة”، وهي مبادرة رمزية ينظمها عدد من الأكاديميين الأفارقة.

ويزور الرئيس السوداني العديد من الدول التي وقع بعضها على نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية مثل جنوب إفريقيا.