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صراع الصفقات - تقارير: إنتر ميلان يريد لاسانا ديارا

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صراع الصفقات - تقارير: إنتر ميلان يريد لاسانا ديارا صراع الصفقات - تقارير: إنتر ميلان يريد لاسانا ديارا

(إفي): كشفت صحيفة (ماركا) الإسبانية على موقعها اليوم السبت، أنا نادي إنتر ميلانو يرغب في ضم الفرنسي ذي الأصول المالية، لاسانا ديارا، من أوليمبيك مارسيليا وأشارت الصحيفة إلى أن ديارا هو أحد الصفقات التي يسعى الإنتر لإتمامها من أجل تدعيم خط الوسط خلال الموسم الكروي الجديد.

ومن المتوقع أن يصل المقابل المادي لصفقة ضم ديارا، لاعب ريال مدريد الإسباني السابق، إلى حوالي خمسة ملايين يورو.

ومن المعروف أن ديارا (31 عاما) قد انتقل إلى صفوف أوليمبيك مارسيليا في يوليو من العام الماضي، قادما من لوكوموتيف موسكو الروسي.

وقدم ديارا موسما رائعا مع مارسيليا في العام الماضي، جعله محط اهتمام العديد من الأندية الكبرى حول العالم.

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