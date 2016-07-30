توريس: أتليتكو مدريد يملك رقم 9 واحد.. ونبحث عن مهاجم آخر

(إفي): قال مهاجم أتلتيكو مدريد، فرناندو توريس، اليوم في ملبورن (أستراليا) إن "هناك رقم 9 واحد" مشيرا إلى أن النادي يبحث عن "مهاجم يأتي للمساعدة"، في إشارة إلى تعاقد الروخيبلانكوس مع المهاجم الفرنسي كيفن جاميرو من إشبيلية.

وقال توريس عشية مواجهة مبلورن فيكتوري غدا "هناك رقم 9 واحد، يوضع على القميص. النادي يبحث عن مهاجم إضافي يأتي للمساعدة. اتفهم أنه سيأتي لاعب، ومن سيأتي فليكن مستعدا للمجيئ لناد تنافسي للغاية للعمل القوي وللمنافسة على مركز (في التشكيلة الأساسية). هدف كل من هنا هو اللعب بأقصى طاقة".

وأكد توريس أن مباراة توتنام كانت "جيدة للغاية" وأنه عندما تتقدم في البداية يكون "من الصعب للغاية على المنافس" العودة في النتيجة.

وأضاف "سنتحسن مع الوقت، إنها المباراة الثانية في فترة الاعداد الصيفي، والاقدام لا تمضي بنفس وتيرة الرأس كما نريد، ولكننا في الطريق الصحيح".

وأعرب اللاعب عن أمله في ارتفاع مستوى الفريق الموسم المقبل، ولكنه أكد على صعوبة الاحتفاظ بمستوى المواسم السابقة.

وقال "سيرتفع أداء الفريق كثيرا بسبب كل ما جرى الموسم الماضي وما فعله المواسم الماضية، ولكن الاحتفاظ بالمستوى والاستمرار هو أصعب ما في كرة القدم. نلعب نهائيات منذ سنوات ومع أفضل الفرق، وما علينا سوى النظر للامام".

واعتبر توريس أن فريق الموسم الحالي "مماثل" للموسم الماضي وأعمار لاعبيه "جيدة" وأضافوا "لهم عاما آخر من الخبرة".

وأضاف "الجدد موجودون منذ فترة صغيرة، ولكنهم يحاولون الحصول على الأفكار بأسرع شكل ممكن".