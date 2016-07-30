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بالصور.. السيسى يستعرض مع وزيرى الزراعة والرى الموقف المائى فى مصر

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بالصور.. السيسى يستعرض مع وزيرى الزراعة والرى الموقف المائى فى مصر بالصور.. السيسى يستعرض مع وزيرى الزراعة والرى الموقف المائى فى مصر
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم السبت، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الزراعة الدكتور عصام فايد، والرى محمد عبد العاطى.

وتم استعراض الموقف المائى فى .

الرئيس السيسي يجتمع برئيس مجلس الوزراء ووزيرى الزراعة والرى (1)
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الرئيس يجتمع برئيس مجلس الوزراء ووزيرى الزراعة والرى

الرئيس السيسي يجتمع برئيس مجلس الوزراء ووزيرى الزراعة والرى (2)
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الرئيس السيسي يجتمع برئيس مجلس الوزراء ووزيرى الزراعة والرى

الرئيس السيسي يجتمع برئيس مجلس الوزراء ووزيرى الزراعة والرى (3)
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الرئيس السيسي يجتمع برئيس مجلس الوزراء ووزيرى الزراعة والرى


>- السيسي يوجه وزير المالية باستحداث برنامج إلكترونى لفحص الملفات الضريبية

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مصر 365

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