مظاهرة في بوروندي احتجاجًا على خطط أممية لنشر شرطة في البلاد

شارك ما يقرب من ألف شخص من بوروندي في مظاهرة – بالعاصمة بوجمبورا – مدعومة من الحكومة احتجاجًا على خطط أممية لنشر شرطة في البلاد.

وذكرت شبكة “إية بي سي” الإخبارية الامريكية, اليوم السبت, أن رئيس بلدية بوجمبورا فريدي مبونيمبا قاد التظاهرة التي وصلت إلى مقر السفارة الفرنسية وأجاز مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة إرسال ما يصل إلى 228 شرطيًا من الأمم المتحدة إلى بوروندي لمراقبة الوضع الأمني وحقوق الإنسان في هذا البلد الواقع في شرق أفريقيا على الرغم من امتناع أربعة من أعضاء المجلس عن التصويت, وقُتل أكثر من 450 شخصا منذ إعلان الرئيس بيير نكورونزيزا خوضه الانتخابات لفترة رئاسية ثالثة وفوزه بها العام الماضي وهي خطوة يقول خصومه إنها خرقت الدستور واتفاق سلام أنهى حربا أهلية في 2005.

وقُتل مسئولون حكوميون وأعضاء في المعارضة خلال أعمال العنف المتبادلة بين الطرفين المتناحرين, وفر نحو ربع مليون شخص من أعمال العنف.

أ ش أ