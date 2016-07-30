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برنامج تدريبى لتمكين الشباب من المشاركة فى انتخابات المحليات بجنوب سيناء

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برنامج تدريبى لتمكين الشباب من المشاركة فى انتخابات المحليات بجنوب سيناء برنامج تدريبى لتمكين الشباب من المشاركة فى انتخابات المحليات بجنوب سيناء
دشن المجلس المصرى للقبائل المصرية والعربية عن جنوب سيناء، برنامجا تدريبيا لتمكين الشباب من المشاركة الفعالة فى انتخابات المحليات القادمة، وخوض العملية الانتخابية لمدن جنوب سيناء "رأس سدر - أبو زنيمة - أبو رديس – الطور – نويبع – دهب - شرم الشيخ - سانت كاترين – طابا".

وقالت ندية أبو قرمة، أمينة المرأة بالمجلس المصرى للقبائل المصرية والعربية عن جنوب سيناء، إن البرنامج التدريبى سوف يقام فى المدينة الشبابية بمدينة شرم الشيخ لمدة 3 أيام، وتتكفل المحافظة بالإعاشة والإقامة للمتدربين والراغبين فى الترشح لانتخابات المجالس المحلية والمشاركة فى الحياة السياسية، وذلك ابتدءا من يوم الخميس الموافق 11 أغسطس حتى يوم السبت الموافق 13 أغسطس 2016.

ودعت "أمينة المرأة" شباب المحافظة للمشاركة فى هذا البرنامج التدريبى، حتى يتمكين الشباب من المشاركة الفعالة فى المحليات والعمل العام. ويأتى هذا البرنامج التدريبى تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

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