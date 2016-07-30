بالصور.. محافظ كفر الشيخ يناقش معوقات "الرمال السوداء" مع أهالى البرلس

التقى اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، أهالى البرلس لمناقشة معوقات مشروع الرمال السوداء، بمنطقة البرلس بالساحل الشمالى للمحافظة.

وبحث المحافظ مع المواطنين تسهيل معوقات عمل الشركة المصرية للرمال السوداء حتى تقوم باستغلال المعادن الاقتصادية من الكثبان الرملية بمنطقة البرلس، بالتنسيق مع جهاز المشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وإعداد دراسة لحماية الشواطئ بمناطق استغلال الرمال وإجراء التصاميم والطرح، وعمل رفع مساحى لهذه المناطق.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه لن يُضار أى مواطن من أبناء البرلس نتيجة البدء فى مشروع استخراج المعادن من الرمال السوداء ولن نسمح أن يُضار مواطن صاحب أملاك خاصة لأن الشركة التى ستعمل فى المشروع استثمارية ولن يكون استثمارها على حساب المواطن.

وذكر المحافظ أنه سيتم تعويض أصحاب الأملاك الخاصة فى الأماكن التى يتم استخراج المعادن من رمالها السوداء تعويضًا عادلًا طبقًا للقوانين.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه لن يوافق على أى مشروع يؤثر على اتزان البيئة بالمحافظة وتنازل المواطن عن جزء من التعويض لصالح البلد فهذا سيكون برضائه لكن لم نسمح بأن نأخذ أرضه أو أملاكه الخاصة دون تعويضه، مضيفاً أن هذا المشروع يعد من المشاريع القومية التنموية العملاقة بالدولة، وأن هذه المشاريع ستعود بالنفع بالدرجة الأولى على أبناء محافظة كفر الشيخ بشكل خاص نحو إحداث تنمية حقيقية على أرض المحافظة وتشغيل الشباب بهذه المشاريع بمرتبات مجزية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة عضو مؤسس فى الشركة المصرية للرمال السوداء وأن هذه الشركة برأس مال مصرى خالص، مشيرًا إلى أن الشركة ستوفر ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة، وأن الرمال السوداء الموجودة فى أى محافظة من المحافظات سيكون لمحافظة كفر الشيخ نصيب منها لأنها عضو مؤسس بالشركة والأموال التى ستعود من تلك الشراكة سيتم ضخها فى صندوق خدمات المحافظة لتقدم فى صورة خدمات لأبناء المحافظة.

مضيفا أن الرمال السوداء بها 41 عنصرا سيقوم عليهم 41 صناعات متعددة منها صناعة الصواريخ واستخراج الإشعاع النووى والطن من هذه المستخرجات بمليارات، مشيرًا إلى أن الاحتياطى من الرمال السوداء 288.5 مليون طن ليستمر استخراج المعادن من 16 إلى 20 عاما، موضحاً أن مشروع الرمال السوداء سيدخل لمصر مليارات الجنيهات وسيحول منطقة شمال الدلتا وخاصة كفرالشيخ إلى منطقة استثمارات ضخمة، وأن مصر لديها احتياطى كبير جدا من الرمال السوداء يمتد من العريش على ساحل البحر الأبيض المتوسط حتى دمياط، وأن استثمارات المشروع تحقق عائدا وأرباحا مضمونة نظرا لكثافة المعادن بالكثبان الرملية بالبرلس، مضيفاً أن الرمال السوداء ثروة قومية لاحتوائها على معادن عالية القيمة، داعياً أهالى البرلس بالتعاون للحفاظ على هذه الثروة القومية العملاقة من الرمال السوداء فيما حذر المخالفين للحد من أى ممارسات مخالفة من شأنها الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد.

حضر اللقاء محمد الصيرة، وكيل أول الوزارة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء حمدى الحشاش مساعد المحافظ لمنطقة شرق ورئيس مركز ومدينة بلطيم، والمهندس محمد عبد الله وكيل وزارة الزراعة، واللواء هانى النواصرة عضو مجلس النواب، والكيميائى فايد الشاملى رئيس جهاز البيئة، والمهندس عنتر عبد الله مدير عام حماية الشواطئ بوسط الدلتا، وسيمون عبد الناصر مدير الاستثمار، وعدد من القيادات التنفيذية، وعدد كبير من أهالى البرلس .



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محافظ كفر الشيخ مع أهالى البرلس لمناقشة معوقات مشروع الرمال السوداء



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جانب من أهالى البرلس المعترضين على المشروع



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جانب من الاجتماع



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أثناء الاستماع لمطالبة المحافظ بتقديم المصلحة العليا للبلاد

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