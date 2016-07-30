وفد من مجلس النواب الليبى يلتقى أمين عام الجامعة العربية غدا

> صرح مصدر مسئول بالسفارة الليبية فى مصر بأن وفدا من مجلس النواب الليبى يلتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، صباح غد الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوفد يضم كلا من النواب، الدكتور إبراهيم عبد الله الزغيد، العميد أحمد شيهوب ابراهيم، الدكتور مفتاح كويدير، والدكتور مفتاح عطية الشاعرى، الدكتور زياد دغيم، برئاسة الدكتور خليفة صالح الدغيرى، رئيس كتلة السيادة الوطنية بمجلس النواب الليبى.

وأوضح المصدر أن الوفد سيعبر خلال لقائه بالأمين العام للجامعة العربية، عن استهجانة الشديد لما يقوم به مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، فى إدارة الحوار بين الفرقاء بعيدا عن الأمانة واحترام الدستور.

كما سيؤكد الوفد على الدقة فى تنفيذ وثيقة الحوار الليبى والأعراف الديمقراطية، فضلا عن استهجانه لإعادة المسودة الرابعة من اتفاق الصخيرات الموقع عليها بالأحرف الأولى لشهر يوليو 2015، ما يعد انحيازا من لجنة الدعم التابعة للأمم المتحدة.

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