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أمينة خليل نجمة فتنت الجميع بموهبتها وبأناقتها أيضاً!

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السبت 30-07-2016 14:45

كثيرة هي الأسماء التي أبهرت العالم العربي بمواهبها التمثيلية بوساطة الأعمال الدرامية التي عرضت في شهر رمضان المبارك. ولعلّ أبرز هذه الأسماء هي النجمة الشابة "أمينة خليل"، التي فتنت الناس بأدائها العالي في مسلسل "جراند هوتيل"، كما بأناقتها في العمل المستوحى من زمن الخمسينيات، فجذبت جميع الأنظار إليها، بل أصبحت على قائمة الممثلات المفضّلات.

ومن خلال متابعتنا لها، لاحظنا أنّ أناقتها لا تقتصر فقط على دورها في المسلسل، بل تشمل أسلوبها اليومي والحياتي في الموضة، الذي يبدو مميزاً أيضاً بقدر تميّزها في التمثيل، إذ إنّها تختار دائماً الإطلالات الناعمة الشبابية والعصرية والبعيدة كلّ البعد عن البهرجة أو التكلّف؛ وهذا الأمر ينطبق على إطلالاتها الصباحية أو إطلالاتها المسائية في فساتين السهرة، وفي المناسبات الرسمية.
ففي فترات الصباح، نراها تنسّق سروال جينز مع توب قطنية بسيطة وحذاء رياضياً ربما؛ وللمساء تختار الفساتين الناعمة والتنسيقات اللطيفة والهادئة.
وتعشق أمينة خليل المجوهرات والاكسسوارت، وتختار منها التصميمات المبتكرة، التي تكمل بها أناقتها في مختلف المناسبات.
واليوم، قمنا بجمع بعض من أبرز إطلالات النجمة الشابة "أمينة خليل"، فشاهديها معنا بالصور، وأخبرينا برأيك بأناقتها الشبابية.

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سيدتي