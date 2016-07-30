قوات الجيش الليبى: توقيف سفينة كندية لتفتيشها بالقرب من سواحل درنة

قامت غرفة عمليات عمر المختار التابعة للجيش الليبى بتوقيف سفينة كندية تسمى "كارينا" بالمياه الإقليمية الليبية بالمنطقة المحظورة قبالة سواحل الجبل الأخضر بالقرب من مدينة درنة .

وقال آمر غرفة عمليات عمر المختار، العميد ركن كمال الجبالى ،فى تصريح صحفى اليوم إن السفينة الكندية “كارينا” تم توقيفها للتفتيش بعد دخولها للمياه الإقليمية الليبية بالمنطقة المحظورة قبالة سواحل الجبل الأخضر بالقرب من مدينة درنة .

وأضاف الجبالى أنه تم توجيه السفينة الكندية إلى ميناء رأس الهلال من قبل قوات البحرية الليبية لتفتيشها .. لافتا إلى أن السفينة كانت فى طريقها من ميناء مصراتة إلى ميناء طبرق، حيث تم تفتيشها لمعرفة أسباب اقترابها من الساحل وعلى متنها ثلاثة عشر بحارا.

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