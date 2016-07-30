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وزيرة السعادة الإماراتية: تعيين 60 رئيسا تنفيذيا لخلق بيئة عمل إيجابية

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وزيرة السعادة الإماراتية: تعيين 60 رئيسا تنفيذيا لخلق بيئة عمل إيجابية وزيرة السعادة الإماراتية: تعيين 60 رئيسا تنفيذيا لخلق بيئة عمل إيجابية
أعلنت عهود الرومى، وزيرة الدولة للسعادة الإماراتية، عن تعيين 60 رئيسًا تنفيذيًا للسعادة والإيجابية فى حكومة دولة الإمارات، فى خطوة هى الأولى من نوعها عالميًا.

وقالت "عهود" من خلال حسابها الرسمى على تويتر، إن الرؤساء التنفيذيين للسعادة والإيجابية لهم دور فاعل فى تنسيق الجهود لتحقيق سعادة المجتمع وخلق بيئة عمل سعيدة وإيجابية داخل الجهات الحكومية، مؤكدة أنه لتحقيق ذلك وقعنا اتفاقيتين لتدريب الرؤساء التنفيذيين على تجسيد رؤية البرنامج الوطنى للسعادة والإيجابية ومواءمة الخطط لتحقيق سعادة المجتمع.

وأوضحت عهود، أنه سيتم تدريب هؤلاء الرؤساء فى مجال علم السعادة وأدوات قياسها علميًا وتطبيقها عمليًا من خلال اتفاقيتى تعاون مع مركز Greater Good فى جامعة بيركلى كاليفورنيا، والأخرى مع مركز اليقظة الذهنية فى جامعة أكسفورد لتدريب الرؤساء التنفيذيين على توظيف مبادئ اليقظة الذهنية فى تحقيق السعادة ونشر الإيجابية.

وتابعت عهود، أن شراكاتنا مع أبرز المؤسسات الأكاديمية والعلمية فى العالم هى نهج ثابت ومسيرة واعدة لغرس مفاهيم السعادة والإيجابية كأسلوب عمل ومنهج حياة، وفرصة رائعة لتعزيز الطاقة الإيجابية فى روح فريق عمل حكومة دولة الإمارات وتأهيله وفقًا لأعلى المعايير فى مجال السعادة المؤسسية، مؤكدة السعادة قرار نتخذه كل صباح، والإيجابية رسالة نجددها كل يوم، لتذكرنا بالقوة الكامنة بداخلنا للعطاء وبلوغ قمم النجاح والتميز.

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