قيادى بالجبهة الشعبية مهاجما "السبسى":"شد ولدك.. ولدك فى الدار مش فى الحزب"

هاجم قيادى بالجبهة الشعبية فى تونس، رئيس الجمهورية الباجى قائد السبسى ونجله حافظ السبسى، بسبب الأزمة الراهنة فى المشهد السياسى التونسى لاسيما فى حزب نداء تونس.

وقال النائب فى البرلمان التونسى عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية، إثر جلسة التصويت على سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد: "وكأن رئيس الجمهورية الباجى قائد السبسى حصلت له لخبطة بين النظام الجمهورى والنظام الملكي"، وذلك فيما يتعلق بعلاقة ابنه حافظ قائد السبسى بالمشهد السياسى فى تونس".

وخاطب النائب عمروسية الرئيس التونسى للباجى قائد السبسى قائلاً "شد ولدك.. ولدك فى الدار موش فى الحزب"، معتبرًا أن حافظ قائد السبسى من أسباب أزمة نداء تونس.

يذكر أن جلسة البرلمان التونسى بدأت صباح اليوم السبت جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد، والتى تحتاج لأغلبية مطلقة من الأصوات داخل البرلمان للبقاء فى السلطة، والمحددة دستوريا بـ 109 أصوات.

وذكرت وسائل إعلام تونسية، أنه حال عدم حصول حكومة الصيد على الثقة، يمهل الدستور الجديد الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى أسبوعًا فقط لاختيار رئيس جديد للحكومة.

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