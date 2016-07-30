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بالصور.. وفد أفريقى يزور الشرقية للتعرف على تجربة حقل "أرز الجفاف"

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بالصور.. وفد أفريقى يزور الشرقية للتعرف على تجربة حقل "أرز الجفاف" بالصور.. وفد أفريقى يزور الشرقية للتعرف على تجربة حقل "أرز الجفاف"
استقبلت مديرية الزراعة بالشرقية اليوم السبت، وفدا أفريقيا يضم 20 مبعوثا، لزيارة حقول الأرز المنزرعة وخاصة أرز الجفاف.

و قال المهندس علاء عفيفى وكيل الوزارة لـ"اليوم السابع" إن الوفد يضم 17 دولة أفريقية، وقام بالمرور على حقل استرشادى بقرية السدس مركز الإبراهيمية، وتابع الأصناف المنزرعة منها أصناف جـ 179، سخا 107، سخا 101.

وأضاف وكيل الوزارة أن الوفد كان فى استقباله الدكتور عبد الله عبد النبى رئيس نقل التكنولوجيا، والمهندس محمد محمد عبد الحميد مدير الإرشاد بالمديرية، والمهندس جمال كمال منسق الأرز.

وأشاد الوفد الأفريقى بالحقول والأصناف الحديثة، والتى توفر كميات كبيرة من الماء، ما يعتبر إنجازا فى زراعة الأرز وتطوره.

وفد أفريقى يزور حقل أرز الجفاف بالشرقية (1)
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وفد أفريقى يزور حقل أرز الجفاف بالشرقية

وفد أفريقى يزور حقل أرز الجفاف بالشرقية (2)
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حقل أرز الجفاف بقرية السدس مركز الإبراهيمية

وفد أفريقى يزور حقل أرز الجفاف بالشرقية (3)
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الوفد الأفريقى يتابع تجربة أزر الجفاف

وفد أفريقى يزور حقل أرز الجفاف بالشرقية (4)
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حقل آخر لأرز الجفاف


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