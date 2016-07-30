استشهاد ضابط سعودى فى هجوم صدته قوات المملكة على الحدود مع اليمن

استشهد ضابط سعودى، اليوم السبت، فى جبل مخروق فى منطقة نجران، بعد أن صدت القوات السعودية المشتركة هجومًا واسعًا للميليشيات الحوثية على المنطقة، وأوقعت خسائر كبيرة فى صفوفهم، وذكر موقع العربية نت، أن الضابط يحمل رتبة نقيب واسمه عبد الرزاق الملحم.

من جهة أخرى، وقعت اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة السعودية وعناصر ميليشيات الحوثى والمخلوع صالح فى بلدة الربوعة فى محافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير.

مصادر: طائرات التحالف العربى تهاجم مقاتلين حوثيين قرب حدود السعودية

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