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استشهاد ضابط سعودى فى هجوم صدته قوات المملكة على الحدود مع اليمن

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استشهاد ضابط سعودى فى هجوم صدته قوات المملكة على الحدود مع اليمن استشهاد ضابط سعودى فى هجوم صدته قوات المملكة على الحدود مع اليمن
استشهد ضابط سعودى، اليوم السبت، فى جبل مخروق فى منطقة نجران، بعد أن صدت القوات المشتركة هجومًا واسعًا للميليشيات الحوثية على المنطقة، وأوقعت خسائر كبيرة فى صفوفهم، وذكر موقع العربية نت، أن الضابط يحمل رتبة نقيب واسمه عبد الرزاق الملحم.

من جهة أخرى، وقعت اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة السعودية وعناصر ميليشيات الحوثى والمخلوع صالح فى بلدة الربوعة فى محافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير.

مصادر: طائرات التحالف العربى تهاجم مقاتلين حوثيين قرب حدود السعودية
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> الدفاع الجوى السعودى يعترض صاروخا باليستيا أطلق من اليمن باتجاه نجران
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مصر 365

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