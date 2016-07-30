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بالصور.. حريق بفندق ذهب ببلطيم كفر الشيخ والحماية المدنية تسيطر عليه

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بالصور.. حريق بفندق ذهب ببلطيم كفر الشيخ والحماية المدنية تسيطر عليه بالصور.. حريق بفندق ذهب ببلطيم كفر الشيخ والحماية المدنية تسيطر عليه
تمكنت قوات الحماية المدنية بكفرالشيخ، اليوم السبت، من إخماد حريق اشتعل بمخزن فندق"ذهب" بمصيف بلطيم بكفرالشيخ، وتوجه المحاسب فادى شميس رئيس المدينة فور تلقية إشارة بنشوب الحريق إلى موقع الحادث، يرافقه محمد السيد، وعصام القصيف نائبا رئيس مدينة مصيف بلطيم، ولا توجد خسائر فى الأرواح ، والتهمت النيران محتويات المخزن.

تلقى اللواء سامح مسلم مدير أمن كفرالشيخ، إخطارأمن مأمور مركز البرلس، بنشوب حريق بمخزن داخل فندق ذهب، وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه وإخماده ومنع امتداده لباقى الفندق.

وقال المحاسب فادى شميس رئيس مدينة بلطيم، إن الحريق نشب بمخزن تابع للفندق يستخدم فى تشوين المهمات الخاصة بالفندق، وبعض الكراسى البلاستيكية، واحتراق محتويات المخزن، ولم يسفر عن أى إصابات أو وفيات أو خسائر بالأرواح ، مضيفاً أنه يحتمل أن يكون سبب نشوب الحريق حدوث ماس كهربائى.

حريق فندق ببلطيم (1)
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رئيس مدينة مصيف بلطيم خلال إخماد الحريق

حريق فندق ببلطيم (2)
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سيارات الدفاع المدنى أمام الفندق

حريق فندق ببلطيم (3)
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خلال عملية مد خرطوم المياه لإخماد الحريق

حريق فندق ببلطيم (4)
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مواصلة إخماد الحريق

حريق فندق ببلطيم (5)
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اشتراك رجال الفندق والدفاع المدنة لإخماد الحريق

حريق فندق ببلطيم (6)
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النيران التهمت محتويات المخزن

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