فيلم”اشتباك” يحقق إيرادات خيالية فى أقل من أسبوع

تمكن فيلم “اشتباك” من تحقيق إيرادات تجاوزت المليون جنيه وفي طريقه للمليون الثاني، في الوقت الذي تستمر فيه دور العرض المتواجد بها الفيلم في فتح قاعات إضافية لاستيعاب الجمهور الذي يرغب في مشاهدة اشتباك.

كما تزايد عدد دور عرض الفيلم في يوم عرضه الثالث ليصل إلى 47 سينما في القاهرة والإسكندرية والمحافظات، ليصبح الفيلم رقم واحد في دور العرض المصرية.

وعبر صفحته الرسمية على فيسبوك، نشر نجم هوليوود الفائز بالأوسكار مرتين توم هانكس المراجعة النقدية لمجلة Variety العالمية بعد عرض الفيلم في مهرجان كان السينمائي مؤخراً، وعلق هانكس على المنشور قائلا: “إن كان لديك فرصة لمشاهدة اشتباك، لا تفوتها، فأنت ببساطة عليك القيام بذلك. نعم الفيلم سوف يحطم قلوبكم، ولكنه سينيركم جميعاً من الداخل”.

وكان هانكس قد أرسل خطابًا ورقيًا إلى محمد دياب مخرج الفيلم، يثني فيه على الفيلم وعلى فريق العمل الذي صنع الفيلم بهذا القدر من الإتقان على حد وصف النجم الكبير.

وقد أصبح اشتباك هو حديث مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، فمع وصول عدد مشاهدات المقدمة الإعلانية للفيلم إلى أكثر من 7.2 ملايين مشاهدة على صفحته الرسمية وصفحة المنتج معز مسعود، كان هناك احتفاء بالفيلم من الشخصيات العامة التي حضرت العرض الخاص الذي نظمته شركة التوزيع MAD Solutions يوم الأحد الماضي.

وتدور أحداث اشتباك داخل عربة ترحيلات تابعة للشرطة مكتظة بالمتظاهرين من المؤيدين والمعارضين أثناء حالة الاضطراب السياسي في 2013، وتم تصوير مشاهد الفيلم في مساحة لا تزيد بالحقيقة عن 8 أمتار مربعة، حيث يتفاعل عدد كبير من الشخصيات ضمن دراما تتضمن لحظات من الجنون، العنف، الرومانسية والكوميديا أيضاً.

اشتباك من تأليف خالد ومحمد دياب مخرج الفيلم، وإنتاج مشترك بين فرنسا، مصر، ألمانيا والإمارات العربية المتحدة، ويضم فريق التمثيل بالفيلم النجمة نيللي كريم، طارق عبد العزيز، هاني عادل، أحمد مالك،أشرف حمدي، محمد عبد العظيم، جميل برسوم وآخرين.

وقد كان العرض العالمي الأول لفيلم اشتباك في شهر مايو الماضي بعد أن افتتح قسم نظرة ما بـمهرجان كان السينمائي، حيث جاءت مشاركة الفيلم بعد 3 سنوات من غياب السينما المصرية عن الاختيارات الرسمية للمهرجان الأكثر شهرة في الأجندة السينمائية الدولية، وقد اختاره نقاد موقع هوليوود ريبورتر ليكون في قائمة أفضل 10 أفلام عُرضت ضمن فعاليات الدورة الـ 69 من المهرجان.