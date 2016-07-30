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مؤشر أمريكى: مصر 89 على العالم فى رفاهية المواطنين.. والإمارات الأولى عربيا

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مؤشر أمريكى: مصر 89 على العالم فى رفاهية المواطنين.. والإمارات الأولى عربيا مؤشر أمريكى: مصر 89 على العالم فى رفاهية المواطنين.. والإمارات الأولى عربيا
أعدت مؤسسة سوشيال بروجرس إمبيراتف الأميركية مؤشرًا للتقدم الاجتماعى لعام 2016، حيث تم تصنيف 161 بلدا فى العالم بحسب تقديم الدولة الرفاهية للمواطنين، فاحتلت الإمارات صدارة اللائحة عربيًا، بينما تصدرت فنلندا اللائحة عالميا.

وتشمل معايير التصنيف عوامل عدة، منها الحصول على التعليم والرعاية الصحية والصرف الصحى، والحريات المدنية، والعمر المتوقع، والوصول إلى المياه النظيفة، والعديد من العوامل الأخرى لإعطاء تقييم شامل يتعلق برفاهية المواطنين فى الدولة.

وبحسب البحث، فإن ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى ليس هو العامل الوحيد فى قياس مستوى المعيشة فى البلاد.

وتصدرت الإمارات القائمة على مؤشر التقدم الاجتماعى، وحلت بالمرتبة 39 دوليًا، أما تونس التى تلت تصنيف الإمارات عربيًا فحلت فى المرتبة 56 دوليًا، بينما احتلت المرتبة 89 على قائمة الدول كافة، وتذيلت اليمن القائمة عربيًا على سلم التصنيف، وجاءت فى المرتبة 127 عالميا.

وجاءت جمهورية إفريقيا الوسطى فى أدنى سلم التصنيف فى مؤشر التقدم الاجتماعى، بسبب الأداء الضعيف للدولة لتوفير المأوى وسهولة وصول المواطنين إلى المعرفة الأساسية. بينما تصدرت فنلندا التصنيف العالمى، برصيد 90.09، تلتها كندا (89.49) والدنمارك (89.39).

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مصر 365

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