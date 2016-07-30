وزير الدفاع يزور المصابين خلال عمليات مكافحة الإرهاب بالمستشفيات العسكرية

أكد الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن أبطال القوات المسلحة والشرطة المدنية يثبتون كل يوم بما يقدمونه من بطولات وتضحيات أنهم نبت أصيل من الشعب المصرى، يحملون فى أعناقهم أمانة الحفاظ على سلامة الوطن وحرية أراضيه وإعلاء كلمته وإرادته- جاء ذلك خلال زيارته عدد من المصابين أبطال القوات المسلحة، والذين يخضعون حاليًا لتلقى العلاج.

وأكد القائد العام أن رجال القوات المسلحة، مستمرون فى اجتثاث جذور الإرهاب والتطرف من أرض سيناء المقدسة، مؤكدين شجاعة وبسالة خير أجناد الأرض فى حماية أمن مصر القومى.

وصافح القائد العام الأبطال المصابين من الضباط وضباط الصف وجنود القوات المسلحة وأطمأن على توفير أقصى سبل الرعاية الصحية لهم، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل والعودة لاستكمال مهامهم فى الدفاع عن الوطن وصون مقدساته.

ومن جانبهم، أكد رجال القوات المسلحة عزيمتهم وإصرارهم والمضى قدماً فى الدفاع عن تراب مصر وحماية ابنائها من خطر الإرهاب الذى يعصف بمقدرات الشعوب ويقوض آمالها نحو البناء والاستقرار والتقدم.

حضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة.

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